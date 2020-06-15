Заседание суда по долгу "Тамбова" за использование "Мордовии-Арены" перенесено на 27 июля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Судебное разбирательство по взысканию с футбольного клуба "Тамбов" задолженности в размере 17 млн рублей перед "Спорт-Инжинирингом", который являлся управляющей компанией "Мордовии-Арены", перенесено на 27 июля. Об этом говорится на официальном сайте арбитражного суда Тамбовской области.

Заседание суда было намечено на 15 июня. "Спорт-Инжиниринг" рассчитывает взыскать с "Тамбова" 17 млн рублей. Клуб проводил домашние матчи в первой половине сезона в Саранске.

Ранее спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков сообщил ТАСС, что клуб погасит задолженность перед компанией 16-17 июня.

Оставшиеся домашние матчи сезона "Тамбов" проведет в Нижнем Новгороде на одноименной арене. В турнирной таблице чемпионата России "Тамбов" располагается на 11-й строчке, набрав 25 очков в 22 встречах. В первом туре после перерыва, вызванного пандемией коронавируса, "Тамбов" на выезде сыграет с "Уфой" 21 июня, встреча начнется в 15:00 мск.