Почти 90 легкоатлетов обратились в РУСАДА за официальными письмами на нейтральный статус

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с мая по середину июня получило заявки на оформление сопроводительных документов от 89 легкоатлетов, которые намереваются в текущем сезоне выступать на международных стартах под нейтральным флагом. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.
Ранее Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.
"По состоянию на 15 июня в РУСАДА поступили заявки от 89 легкоатлетов, 85 спортсменов уже получили от нас официальные письма", - сказала Пахноцкая.
Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.