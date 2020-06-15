{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Баскетбольные еврокубки

"Локомотив-Кубань" и УНИКС примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка

Сезон-2020/21 в Еврокубке начнется 30 сентября

ТАСС, 15 июня. "Локомотив-Кубань" из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Всего в турнире примут участие 24 команды.

Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы - со 2 по 10 марта, полуфиналы - с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

Сезон-2019/20 Евролиги и Еврокубка был прерван из-за пандемии коронавируса и досрочно завершен без определения победителя 25 мая.

Летние олимпийские виды спорта
Мамедов готов снять сборную шпажистов со сбора на "Озере Круглом" из-за условий проживания
Команда заехала на базу 14 июня, утром 15 июня спортсмены были протестированы
Читать полностью