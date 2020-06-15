"Локомотив-Кубань" и УНИКС примут участие в следующем сезоне баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 15 июня. "Локомотив-Кубань" из Краснодара и казанский УНИКС вошли в состав участников сезона-2020/21 баскетбольного Еврокубка. Об этом сообщает пресс-служба Евролиги.

Всего в турнире примут участие 24 команды.

Также был утвержден предварительный календарь на предстоящий сезон и сезон-2021/22. Регулярный чемпионат сезона-2020/21 пройдет с 30 сентября по 16 декабря. Матчи топ-16 будут сыграны с 30 декабря по 3 февраля, четвертьфиналы - со 2 по 10 марта, полуфиналы - с 16 по 24 марта, финальная серия пройдет с 6 по 14 апреля.

Сезон-2019/20 Евролиги и Еврокубка был прерван из-за пандемии коронавируса и досрочно завершен без определения победителя 25 мая.