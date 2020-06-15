Россиянка Джоджуа проведет бой на "Бойцовском острове" UFC 15 июля

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Российский боец Лиана Джоджуа проведет бой 15 июля на "Бойцовском острове" в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) против румынки Дианы Белбиты. Об этом ТАСС сообщили в Prime Fight Management, представляющей интересы Джоджуа.

"Джоджуа проведет бой против Белбиты 15 июля", - сказал собеседник агентства.

Выступавшая ранее в весовой категории до 61 кг 25-летняя Джоджуа меняет весовую категорию и будет выступать в весе до 57 кг.

В активе Джоджуа семь побед при трех поражениях. На счету 23-летней Белбиты 13 побед и пять поражений.