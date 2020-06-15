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Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ получила финансовые гарантии участия от всех 13 клубов

В данный момент идет проверка документов на соответствие регламенту лиги
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Глава Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Директорат баскетбольной Единой лиги ВТБ получил необходимые гарантии, в том числе финансовые, от всех участников, в сезоне-2020/21 сыграют 13 команд. Об этом ТАСС рассказал президент лиги Сергей Кущенко.

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"Все клубы прислали заявки на участие в чемпионате Единой лиги ВТБ в следующем сезоне. Таким образом, подтвердились все участники прошлого сезона. Сейчас мы проверяем документы, чтобы они соответствовали регламенту, и особенное внимание обращаем на финансовые гарантии каждого клуба", - сказал Кущенко.

27 марта лига объявила о досрочном завершении сезона-2019/20 из-за угрозы распространения коронавируса, директорат турнира постановил, что чемпион определен не будет.

Единая лига ВТБ объединяет клубы из России и Восточной Европы. Российская федерация баскетбола делегировала лиге права на проведение чемпионата страны. Помимо российских клубов, в турнире участвуют команды из Казахстана, Белоруссии, Польши и Эстонии.

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