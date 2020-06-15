Российский велогонщик Закарин победил в однодневной велогонке на Кипре

ТАСС, 15 июня. Российский велогонщик Ильнур Закарин стал первым в однодневной горной велогонке Cycling Challenge "0-2000", которая прошла на Кипре.

Россиянин показал время 1 час 35 минут и 7 секунд. Всего в гонке приняли участие 150 гонщиков, представляющих Россию, Кипр, Болгарию, Великобританию, Италию, Мексику, США, Украину и Швецию. Гонка прошла в присутствии зрителей.

"Это был мой первый опыт выступления на локальных гонках на Кипре, и я получил огромное удовольствие от горной гонки 0-2000. Шикарная организация, много маршалов, и все очень безопасно и аккуратно, очень много воды и бананов, зрители, поддержка и шикарная погода. Отдельное уважение Андреасу Мильтиадису, чемпиону Кипра, это была отличная борьба. И самое главное - это была первая гонка, которую мои дети посетили как зрители", - написал на своей странице в Instagram Закарин.

Закарин становился третьим в общем зачете "Вуэльты" (2017), занимал пятое место на "Джиро д'Италия" (2017) и девятое - на "Тур де Франс" (2018).