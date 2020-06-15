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FIAS определится с проведением чемпионата мира - 2020 по самбо до конца сентября

Турнир был запланирован на ноябрь
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Глава Международной федерации самбо Василий Шестаков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Международная федерация самбо (FIAS) определится с проведением ноябрьского чемпионата мира в Ашхабаде до конца сентября. Об этом ТАСС сообщил президент FIAS Василий Шестаков.

Чемпионат мира был запланирован на ноябрь, однако все крупные международные соревнования были отменены или перенесены из-за распространения коронавируса.

"Чемпионат мира запланирован на ноябрь в Ашхабаде. Если ситуация по миру с коронавирусом пойдет на спад, турнир пройдет в сроки. С этим вопросом мы определимся до конца сентября, не позже", - сообщил Шестаков.

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