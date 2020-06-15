Глава Комитета по спорту Шанхая: старт чемпионата Китая по футболу запланирован на июль

ТАСС, 15 июня. Чемпионат Китая по футболу планируется начать в июле. Об этом заявил глава Комитета по спорту Шанхая Сюй Бинь, комментарий которого приводит агентство Xinhua.

"Ассоциация баскетбола Китая объявила о старте национального чемпионата 20 июня, чемпионат Китая по футболу начнется в июле", - заявил Сюй Бинь в эфире местной радиостанции.

Чемпионат Китая должен был стартовать 22 февраля, но начало турнира было отложено из-за пандемии коронавируса. Сюй Бинь также заявил, что формат турнира будет изменен: все матчи планируется провести в двух городах. Футбольное и баскетбольное первенства пройдут в две стадии: после регулярного чемпионата будет проведен плей-офф.

Отмечается, что некоторые команды уже тренируются и проводят товарищеские матчи. Пекинский "Бэйцзин Гоань" отменил товарищеские встречи из-за повторной вспышки коронавируса в городе.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и позднее распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.