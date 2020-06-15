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Летние олимпийские виды спорта

ЕОК выделят $2,8 млн на поддержку национальных олимпийских комитетов

Средства распределят пропорционально степени ущерба, нанесенного пандемией

ТАСС, 15 июня. Европейские олимпийские комитеты (ЕОК) направят национальным олимпийским комитетам стран Европы $2,8 млн в качестве поддержки во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ЕОК.

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$1,25 млн распределят между 50 национальными комитетами, при этом каждый незамедлительно сможет воспользоваться суммой в $25 тыс. Оставшиеся средства ($1,55 млн) будут направлены на особые запросы. Преимущество получат НОК стран, не входящих в ЕС, а также наиболее пострадавшие от пандемии.

ЕОК объединяет 50 национальных комитетов стран Европы. Под эгидой организации проходят Европейские игры.

Из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет принял решение перенести на год летнюю Олимпиаду в Токио. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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