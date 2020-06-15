Баскетболист ЦСКА Лахин перешел в клуб NCAA "Цинциннати"

ТАСС, 15 июня. Форвард второй команды московского ЦСКА Виктор Лахин заключил контракт с клубом Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) "Цинциннати". Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА.

"Мы искренне желаем Виктору полностью реализовать свой немалый потенциал, дорасти до уровня Национальной баскетбольной ассоциации и однажды вернуться в родной ЦСКА в качестве состоявшегося профессионала", - говорится в сообщении ЦСКА.

Лахину 19 лет, в текущем сезоне он сыграл за вторую команду ЦСКА в восьми матчах, набирая в среднем 3,1 очка за игру и совершая 3,4 подбора. В молодежном чемпионате за московский клуб он провел 12 матчей, набирая в среднем 7,9 очка за игру при 5,9 подборах.

"Цинциннати" - двукратный чемпион NCAA, в 2020 году клуб стал победителем Атлетической конференции.