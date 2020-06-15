Делегат от Алтайского края опроверг заявление о подкупе его голоса на выборах главы СБР

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тренер Геннадий Жамин, который должен представлять Алтайский край на конференции Союза биатлонистов России (СБР), опроверг заявление главы региональной федерации Сергея Тарасова о том, что его голос пытались купить с целью смещения с поста президента организации Владимира Драчева. Об этом говорится в его письме на имя Драчева и членов правления СБР, которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В воскресенье председатель Федерации биатлона Алтайского края, член правления СБР Тарасов заявил ТАСС, что вице-президент СБР Валерий Польховский и тренер Николай Князев убеждали Жамина не голосовать за Драчева на намеченных на 11 июля внеочередных выборах президента организации. За это ему обещали оплатить проезд в Москву и проживание на время конференции. Польховский предположение Тарасова о подкупе делегата опроверг.

"По поводу интервью Тарасова С. П. могу пояснить следующее: 14.06.2020 мы действительно встречались втроем (Князев Н. Н., Польховский В. Н., Жамин Г. В.). Наша встреча носила абсолютно профессиональный характер: обсуждали подготовку спортсменов в условиях карантина, дальнейшую подготовку к зимнему сезону", - заявил Жамин.

"Был затронут вопрос развития биатлонных комплексов Белокурихи и Семинского перевала. В разговоре немного коснулись сегодняшней ситуации в биатлоне. Никакого разговора о подкупе или экономической выгоде в беседе не обсуждалось", - подчеркнул он.

Внеочередная выборная конференция была созвана в апреле большинством членов правления СБР. Они высказали недовольство работой Драчева на посту главы организации. В правлении действующего президента поддерживают олимпийский чемпион Тарасов и двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков. Потенциальным кандидатом на пост главы СБР является член правления трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров, который в мае 2018 года уступил Драчеву в борьбе за пост президента СБР.