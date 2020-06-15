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Летние олимпийские виды спорта

Исполком федерации тяжелой атлетики утвердил новые даты проведения чемпионата России

Соревнования пройдут в Грозном с 17 по 23 августа
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) утвердил новые даты проведения чемпионата России 2020 года, который изначально должен был пройти в Грозном в июне. Как сообщил ТАСС член исполкома Геннадий Аниканов, турнир пройдет с 17 по 23 августа в чеченской столице.

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Июньский чемпионат России (22-29 июня) был перенесен на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса.

"Исполком федерации на своем заседании утвердил новые даты проведения чемпионата России по тяжелой атлетике. Он пройдет в Грозном с 17 по 23 августа. Также был утвержден список сборной России по тяжелой атлетике для участия в первенстве Европы среди молодежи, которое пройдет в сентябре в Финляндии", - сказал Аниканов.

В середине апреля Европейская федерация тяжелой атлетики перенесла московский чемпионат Европы на осень. Турнир планируется провести с 31 октября по 8 ноября.

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