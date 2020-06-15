Холанд, Дэвис и Санчо номинированы на звание лучшего молодого футболиста Европы 2020 года

ТАСС, 15 июня. Норвежский нападающий немецкой "Боруссии" из Дортмунда Эрлинг Холанд попал в список номинантов на премию Golden Boy, которой будет награжден лучший молодой футболист Европы (не старше 21 года) 2020 года. Список претендентов представила итальянская газета Tuttosport.

Холанду 19 лет, нападающий перешел зимой из австрийского "Зальцбурга" в дортмундскую "Боруссию". За немецкий клуб он провел 15 матчей во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и тремя голевыми передачами. В 1/8 финала Лиги чемпионов Холанд отличился дублем во встрече против французского ПСЖ (2:1).

Всего в список вошли 100 футболистов. Помимо Холанда в нем представлены его одноклубник англичанин Джейдон Санчо (20 лет), канадец Альфонсо Дэвис ("Бавария", 19), испанец Ансу Фати ("Барселона", 17), англичане Каллум Хадсон-Одои ("Челси", 19) и Мэйсон Гринвуд ("Манчестер Юнайтед", 18), бразилец Габриэль Мартинелли ("Арсенал", 19) и другие.

Премия Golden Boy вручается с 2003 года. Претендовать на награду могут только игроки не старше 21 года, выступающие в высшем дивизионе одного из европейских чемпионатов. В 2019 году награду получил португальский нападающий испанского "Атлетико" (Мадрид) Жоау Фелиш.