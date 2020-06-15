Выборный конгресс Международной федерации гимнастики перенесен на октябрь 2021 года

ТАСС, 15 июня. Следующий конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) состоится в октябре 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Первоначально конгресс должен был пройти 23-25 октября в турецкой Анталье. В ходе конгресса пройдут выборы президента, членов исполкома и совета организации. Список кандидатов не будет опубликован до определения точной даты проведения конгресса.

"Учитывая неопределенную ситуацию, вызванную глобальным кризисом в области здравоохранения, исполком принял решение в пользу переноса конгресса на один год, а именно до октября 2021 года. Однако исполком считает, что необходимо проконсультироваться со всеми национальными федерациями по этой теме. Таким образом, FIG в скором времени проведет консультацию и на заседании в июле примет решение о проведении конгресса".

Также исполком принял решение перенести на 27-29 мая 2021 года чемпионат мира по спортивной аэробике, соревнования примет Баку. Изначально турнир должен был состояться в мае этого года, но был отложен из-за пандемии коронавируса.