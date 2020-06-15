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Лига чемпионов

Sky: финал Лиги чемпионов в Петербурге перенесли на 2022 год

В 2021 году решающий матч примет Стамбул
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© Петр Ковалев/ТАСС

ТАСС, 15 июня. Финал Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Стамбуле, Санкт-Петербург примет финальный матч турнира в 2022 году. Об этом сообщает Sky Sports.

По его информации, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) намерен провести оставшиеся матчи плей-офф Лиги чемпионов в Португалии, в том числе финальный матч турнира, который изначально должен был пройти в Стамбуле. Турецкий город получит право на проведение решающего матча Лиги чемпионов в 2021 году, проведение финала турнира в Санкт-Петербурге также сместится на один год - с 2021 на 2022 год.

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