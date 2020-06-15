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ММА

Фергюсон вызвал на поединок завершившего карьеру Макгрегора

Ирландец 7 июня в очередной раз объявил о завершении карьеры
Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 15 июня. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон намерен провести поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Фергюсон написал в Instagram.

"Сделаем UFC снова великим", - подписал видео Фергюсон, в котором вызывает Макгрегора на бой.

7 июня 31-летний Макгрегор в Twitter в очередной раз объявил о завершении карьеры. Подобное заявление ирландец ранее делал дважды. Макгрегор является одним из самых популярных бойцов UFC, он провел 26 поединков в смешанных единоборствах, одержав 22 победы (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC ирландец завоевал в 2015 году, позже став первым в истории бойцом организации, который одновременно завоевал два титула в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

На счету 36-летнего Фергюсона 25 побед и четыре поражения. До этого UFC пять раз пытался организовать его поединок с нынешним чемпионом в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым, но каждый раз бой отменялся.

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