Фергюсон вызвал на поединок завершившего карьеру Макгрегора

ТАСС, 15 июня. Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон намерен провести поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором. Об этом Фергюсон написал в Instagram.

"Сделаем UFC снова великим", - подписал видео Фергюсон, в котором вызывает Макгрегора на бой.