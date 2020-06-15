Тренер "Вашингтона": Овечкин приступит к тренировкам с командой через одну-две недели

ТАСС, 15 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин может вернуться к командным тренировкам через одну-две недели. Об этом сообщил главный тренер команды Тодд Рирден, комментарий которого приводит обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в Twitter.
Также тренер рассказал, что Овечкин проводит индивидуальные тренировки. "Он катается во Флориде, находится в хорошем психологическом и физическом состоянии, не может дождаться возобновления сезона. Похоже, что он может быть среди игроков, которые вернутся в Вашингтон через одну-две недели", - сообщил Рирден.
Reirden said he talks with Ovechkin regularly He's been skating in Florida and in good spot mentally and physically, excited for season to resume.— Tom Gulitti (@TomGulittiNHL) June 15, 2020
Sounds like he could be among the players to return to DC in next 1-2 weeks.
Клуб возобновил тренировочный процесс 11 июня. По ходу тренировок хоккеисты разделены на небольшие группы.
Овечкин выступает за "Вашингтон" с 2005 года, в 2018 году став обладателем Кубка Стэнли. Российский нападающий также трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, трижды завоевал приз "Тед Линдсей Эворд" (вручается лучшему хоккеисту сезона по мнению игроков НХЛ) и один раз - "Арт Росс Трофи" (приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата).
За карьеру в НХЛ Овечкин забросил в регулярных чемпионатах 706 шайб и занимает по этому показателю восьмое место в истории лиги. Лидирует канадец Уэйн Гретцки, в активе которого 894 гола. В 2018 году вместе с "Вашингтоном" Овечкин выиграл Кубок Стэнли.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии, дата возобновления сезона пока не определена. "Вашингтон" завершил "регулярку" на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 90 очков в 69 матчах.