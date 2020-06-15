Тренер "Вашингтона": Овечкин приступит к тренировкам с командой через одну-две недели

ТАСС, 15 июня. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин может вернуться к командным тренировкам через одну-две недели. Об этом сообщил главный тренер команды Тодд Рирден, комментарий которого приводит обозреватель официального сайта НХЛ Том Гулитти на своей странице в Twitter.

Также тренер рассказал, что Овечкин проводит индивидуальные тренировки. "Он катается во Флориде, находится в хорошем психологическом и физическом состоянии, не может дождаться возобновления сезона. Похоже, что он может быть среди игроков, которые вернутся в Вашингтон через одну-две недели", - сообщил Рирден.