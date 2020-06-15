Кержаков сдал экзамен для обучения на категорию Pro

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывшие футболисты сборной России Василий и Алексей Березуцкие, а также Александр Кержаков поступили в Академию тренерского мастерства Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии категории Pro. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор академии Андрей Лексаков.

"Экзамены сдали, в частности, Василий и Алексей Березуцкие, Кержаков, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов, Сергей Первушин", - сказал Лексаков.

Категория Pro позволяет работать в качестве главного тренера в клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги. Обучение длится 1,5 года.

Игнашевич является старшим тренером "Торпедо". Кержаков возглавляет юношескую сборную России. Березуцкие работают в системе ЦСКА. Также обучаться будет старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.