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Футбол в России

Кержаков сдал экзамен для обучения на категорию Pro

Также в академию поступили братья Березуцкие, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов
Александр Кержаков Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Александр Кержаков
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 15 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывшие футболисты сборной России Василий и Алексей Березуцкие, а также Александр Кержаков поступили в Академию тренерского мастерства Российского футбольного союза для получения тренерской лицензии категории Pro. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор академии Андрей Лексаков.

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"Экзамены сдали, в частности, Василий и Алексей Березуцкие, Кержаков, Сергей Игнашевич, Роман Шаронов, Сергей Первушин", - сказал Лексаков.

Категория Pro позволяет работать в качестве главного тренера в клубах Тинькофф - Российской премьер-лиги. Обучение длится 1,5 года.

Игнашевич является старшим тренером "Торпедо". Кержаков возглавляет юношескую сборную России. Березуцкие работают в системе ЦСКА. Также обучаться будет старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев.

Теги
Российский футболКержаков, Александр Анатольевич
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