Тедеско: матч с "Динамо" стал проверкой для молодых футболистов "Спартака"

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Товарищеский матч с "Динамо" можно было назвать проверкой для молодых футболистов "Спартака". Об этом журналистам рассказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско.

В воскресенье "Спартак" проиграл на "Открытии-Арене" "Динамо" со счетом 1:4. Игра проходила в закрытом режиме.

"Сейчас много спаррингов проходит в закрытом режиме, мы ничего нового не придумали. Это была наша последняя встреча перед возобновлением чемпионата, закрытый формат стал вполне уместным. Сейчас очень много вопросов по поводу физической подготовки, того, в какой форме находятся игроки. После такого перерыва важно понять, кто в каком состоянии, так что матч был проверкой, своеобразным тестом", - сказал Тедеско.

Тренер сообщил, что задействовал в этой встрече немало молодых игроков в возрасте до 19 лет, чтобы проверить футболистов на альтернативных позициях. "Мы играли с большим количеством молодых футболистов, это была в том числе их проверка, и это было важно для нас. Мы попробовали многое - играли Дмитрий Маркитесов и Илья Голосов (полузащитник "Спартака-2" и защитник молодежной команды красно-белых - прим. ТАСС), мы попробовали Андрея Ещенко в качестве опорника, - отметил специалист, отвечая на вопрос об использовании полузащитника Наиля Умярова на позиции правого защитника. - Поэтому нет смысла говорить о каких-то единичных вещах, в перерыве мы сделали четыре замены, после 60 минут полностью поменяли состав, было очень много замен, при таком раскладе очень сложно поймать ритм игры".

"Вызвал ли у меня результат матча какие-то сомнения? Конечно, нет", - добавил главный тренер "Спартака".

Тедеско отметил важность ротации тактических сочетаний. "Значит ли использование Ещенко в качестве опорника то, что эта позиция остается самой проблемной? Проблема в том, что у нас впереди, надеюсь, 10 матчей за короткий период времени и никто не знает, что может произойти. [Алекс] Крал, [Николай] Рассказов или Айртон могут получить травму или красную карточку, поэтому у нас должны быть разные варианты".