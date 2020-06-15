Тедеско: костяк "Спартака" сохранится, несмотря на условия финансового fair play УЕФА

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Костяк футбольного клуба "Спартак" все равно сохранится, несмотря на условия финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Такое мнение журналистам высказал главный тренер красно-белых Доменико Тедеско.

Ранее генеральный директор "Спартака" Томас Цорн сообщил порталу Sport24 о том, что клубу в случае выхода в еврокубки сезона-2020/21 для соответствия правилам финансового fair play УЕФА придется продать пару игроков. Он также отметил, что если УЕФА не смягчит условия этих правил в связи с пандемией коронавируса, команду по итогам календарного года покинут больше игроков, чем придут.

"В целом еврокубки - это всегда хорошо. Если есть возможность, нужно сделать все, чтобы достичь этой цели, для российских клубов со следующего сезона будет еще сложнее пробиться в еврокубки, - сказал Тедеско. - Если мы можем выйти туда в этом сезоне через Кубок России или заняв определенное место в чемпионате, то должны сделать все для этого. Но никакой зацикленности не должно быть, цель остается прежней - мы строим молодую команду, хотим добиться определенной стабильности, которой нам не хватало до зимнего перерыва".

Проект финансового fair play был утвержден исполкомом УЕФА в сентябре 2009 года, новые экономические правила вступили в силу с сезона-2011/12. Согласно этим правилам, клубы не могут тратить на покупку футболистов больше, чем они зарабатывают. Перед стартом сезона каждый участник еврокубков должен подтвердить, что не имеет просроченных финансовых обязательств на текущий сезон перед другими командами, своими игроками и налоговыми службами. Из-за нарушения этих правил из еврокубков было исключено в 2015 году московское "Динамо", а в октябре 2018-го УЕФА отстранил на один сезон казанский "Рубин".