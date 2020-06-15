Федерация бокса России провела первый турнир после паузы из-за пандемии

ТАСС, 15 июня. Первый боксерский турнир после перерыва из-за пандемии коронавируса прошел в Москве. В главном поединке турнира "Лига ставок: вечер бокса" россиянин Харитон Агрба выиграл у армянина Манука Диланяна решением судей.

На кону 10-раундового боя был вакантный пояс континентального чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 63,5 кг.

Агрба является двукратным серебряным призером чемпионата России, а также серебряным призером Европейских игр в весовой категории до 69 кг. В профессиональном боксе на счету 24-летнего россиянина 3 победы (1 нокаутом) и ни одного поражения. 25-летний Диланян потерпел четвертое поражение при 11 победах (4 нокаутом) и 1 ничьей.

В другом поединке, рейтинговом 8-раундовом в весовой категории до 57,15 кг, россиянин Андраник Григорян выиграл у белоруса Андрея Исаева решением судей. 26-летний Григорян одержал 12-ю победу (2 нокаутом) при отсутствии поражений, он занимает 13-е место в рейтинге WBA и большую часть карьеры провел в Канаде. 40-летний Исаев потерпел 16-е поражение при 30 победах (9 нокаутом).

Первый боксерский турнир после перерыва прошел без зрителей. Перед стартом федерация представила регламент по проведению соревнований по профессиональному боксу: боксеры, тренеры и судьи прошли несколько тестов на коронавирус, все находящиеся в зале обязаны были носить маски и перчатки, были введены ограничения по еде и многое другое. Всего на турнире состоялись пять поединков.

Второй турнир планируется провести 24 июня в Москве также без зрителей. В главном поединке выступит трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев.