На этапе Кубка мира по гребле в Барнауле разыграют олимпийские лицензии

ТАСС, 15 июня. Второй этап Кубка мира 2021 года по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле, получил статус квалификационного турнира к Олимпийским играм в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ.

Этап Кубка мира в Барнауле пройдет с 24 по 26 мая 2021 года, первоначально олимпийские лицензии должны были разыграть на этапе Кубка мира в немецком Дуйсбурге (23-25 марта 2020 года), который отменили из-за пандемии коронавируса. В соревнованиях планируют принять участие 1000 спортсменов, 300 из которых - парагребцы. Всего будет разыграно шесть лицензий, гребцы сборной России будут претендовать на четыре: у мужчин - в каноэ одиночного класса на 1000 метров и в байдарке-одиночке на 200 метров; у женщин - в байдарке одиночке на 500 и 200 метров.

Из-за пандемии коронавируса Международный олимпийский комитет принял решение перенести на год летнюю Олимпиаду в Токио. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.