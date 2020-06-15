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Футбол в Испании

"Севилья" и "Леванте" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу

"Севилья" продлила беспроигрышную серию до шести матчей и занимает третье место в турнирной таблице
Футболист "Севильи" Люк де Йонг (слева) EPA-EFE/Manuel Lorenzo
Описание
Футболист "Севильи" Люк де Йонг (слева)
© EPA-EFE/Manuel Lorenzo

ТАСС, 15 июня. Футболисты "Севильи" сыграли вничью с "Леванте" со счетом 1:1 в матче 29-го тура чемпионата Испании. "Леванте" являлся номинальным хозяином поля, однако игра прошла на стадионе "Сьюдад де Валенсия".

В составе "Севильи" гол забил нападающий Люк де Йонг (46-я минута). Нидерландский форвард стал автором самого быстрого гола во вторых таймах в текущем сезоне чемпионата Испании, ему удалось отличиться спустя 26 секунд после начала второй половины матча. На 87-й минуте мяч в свои ворота забил бразильский защитник "Севильи" Диего Карлос.

"Севилья" продлила беспроигрышную серию до шести матчей (четыре победы, две ничьи) и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 51 очко в 29 матчах. "Леванте" идет 12-м, имея в активе 35 очков в 29 матчах.

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских первенств 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона28194567-3161
2Реал28178352-2059
3Севилья29149642-3051
4Реал Сосьедад28145946-3447
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико281113432-2246
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао28911830-2438
11Осасуна28811935-3935
12Леванте291051434-4235
13Бетис28891138-4533
14Вальядолид287111025-3432
15Алавес28881229-3932
16Эйбар28761528-4427
17Сельта285111222-3526
18Мальорка28741728-4825
19Леганес28581522-4123
20Эспаньол28581525-4623

 

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