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Бокс

Федерация бокса России высоко оценивает уровень безопасности на турнире в Москве

Состоялся первый профессиональный турнир после паузы, связанной с пандемией

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России высоко оценивает уровень безопасности на турнире "Лига ставок: вечер бокса" в Москве. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник федерация провела первый турнир после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Мероприятие прошло без зрителей. Перед стартом федерация представила регламент по проведению соревнований: боксеры, тренеры и судьи прошли несколько тестов на коронавирус, все находящиеся в зале обязаны были носить маски и перчатки, были введены ограничения по еде и многое другое. Всего на турнире состоялись пять поединков.

"Очень хорошо оцениваем проведенный турнир, он стал успешным. Уровень безопасности был высоким, все соблюдали требования. Все сдали тесты на коронавирус, заболевших нет", - сказал Кремлев.

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Бокс
Бокс
Федерация бокса России пока не планирует проводить турниры со зрителями
В понедельник состоялся первый турнир по боксу после перерыва, связанного с пандемией коронавируса
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