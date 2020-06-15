Федерация бокса России высоко оценивает уровень безопасности на турнире в Москве

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России высоко оценивает уровень безопасности на турнире "Лига ставок: вечер бокса" в Москве. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

В понедельник федерация провела первый турнир после перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Мероприятие прошло без зрителей. Перед стартом федерация представила регламент по проведению соревнований: боксеры, тренеры и судьи прошли несколько тестов на коронавирус, все находящиеся в зале обязаны были носить маски и перчатки, были введены ограничения по еде и многое другое. Всего на турнире состоялись пять поединков.

"Очень хорошо оцениваем проведенный турнир, он стал успешным. Уровень безопасности был высоким, все соблюдали требования. Все сдали тесты на коронавирус, заболевших нет", - сказал Кремлев.