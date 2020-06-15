СМИ: футболист "Зенита" Кузяев может перейти в "Марсель"

ТАСС, 15 июня. Французский футбольный клуб "Марсель" заинтересован в полузащитнике петербургского "Зенита" Далере Кузяеве. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на издание L'Equipe.

По информации газеты, в переходе 27-летнего полузащитника лично заинтересован главный тренер "Марселя" Андре Виллаш-Боаш. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость Кузяева составляет €8 млн. Его контракт с "Зенитом" истекает в 2020 году.

Кузяев выступает за "Зенит" с 2017 года. Также он играл за нижнекамский "Нефтехимик" и грозненский "Терек" (ныне - "Ахмат").

В 2019 году в составе петербургского клуба полузащитник стал чемпионом России. За сборную России Кузяев провел 21 матч, забив один гол. В 2018 году вместе с национальной командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира.