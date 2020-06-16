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Допинг-скандал вокруг российского спорта

World Athletics отказала ВФЛА в отсрочке на выплату штрафа в размере $5 млн

Российская организация должна оплатить всю сумму до 1 июля
Спортсмены во время финального забега на дистанции 5000 м среди мужчин на чемпионате России по легкой атлетике - 2017 в Жуковском Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Спортсмены во время финального забега на дистанции 5000 м среди мужчин на чемпионате России по легкой атлетике - 2017 в Жуковском
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) ответила отказом на просьбу Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) продлить срок выплаты штрафа за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Об этом сообщает издание L'Equipe со ссылкой на агентство Франс Пресс.

В воскресенье вице-президент ВФЛА Эдуард Безуглов во время прямой трансляции на YouTube-канале "Нелегкая атлетика" заявил, что ВФЛА попросила World Athletics об отсрочке выплаты штрафа в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса.

"Подтверждаем, что запрос от ВФЛА поступил, - сказала пресс-секретарь World Athletics Николь Джеффри. - Мы ответили, что никаких изменений в санкциях не будет".

ВФЛА в 2015 году была дисквалифицирована за многочисленные нарушения антидопинговых правил, впоследствии отстранение неоднократно продлевалось. Российские легкоатлеты с 2016 года вынуждены выступать в нейтральном статусе.

До 1 июля ВФЛА должна оплатить штраф в размере $5 млн, который был наложен за фальсификацию документов по делу серебряного призера чемпионата мира по легкой атлетике в прыжках в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил. Если этого не произойдет, то российские легкоатлеты не смогут выступать на международных соревнованиях.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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