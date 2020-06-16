Церемония открытия третьего стадиона чемпионата мира 2022 года состоялась в Катаре

ТАСС, 16 июня. Церемония открытия третьей арены, построенной к чемпионату мира 2022 года, прошла в Катаре. Об этом сообщает издание Gulf Times.

Церемония открытия была посвящена работникам, занимавшимся строительством стадиона во время пандемии коронавируса. Это третья арена, построенная для мирового первенства. Стадион рассчитан на 40 тыс. мест. Предполагается, что Education City Stadium станет центром университетского городка.

"Сегодня вечером мы отдаем особую дань уважения тем, кто пострадал или все еще борется с пандемией коронавируса. Открытие стадиона, являющегося плодом трудов рабочих, представляет собой замечательный пример стойкости в такое тяжелое время", - сказал президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее были сданы объекты "Халифа" в Дохе и "Аль-Джануб" в Аль-Вакре, вмещающие по 40 тыс. зрителей. Всего для чемпионата мира будет построено восемь стадионов в семи городах. Турнир в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.