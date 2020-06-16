Российский голкипер Загидулин продлил контракт с клубом НХЛ "Калгари"

ТАСС, 16 июня. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Калгари" объявил о заключении нового контракта с российским голкипером Артемом Загидулиным. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Новое двустороннее соглашение с 24-летним вратарем рассчитано на один год.

Загидулин перешел в "Калгари" в 2019 году, подписав однолетний контракт новичка. Сезон-2019/20 он провел в фарм-клубе "Калгари" - "Стоктон Хит", отыграв в Американской хоккейной лиге (АХЛ) 30 матчей, отражая в среднем 89,8% бросков и пропуская 3,07 шайбы за игру. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Загидулин выступал за магнитогорский "Металлург" и пекинский "Куньлунь".

Регулярный чемпионат НХЛ был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Дата возобновления сезона пока не определена.