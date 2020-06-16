Такахаси: если ОИ в Токио не пройдут в 2021 году, нужно вновь продумать отсрочку

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Вопрос о еще одной отсрочке Олимпийских игр в Токио необходимо будет проработать в случае, если ситуация с пандемией коронавируса не позволит провести соревнования в 2021 году. Об этом заявил в опубликованном во вторник интервью изданию "Никкан спортс" член оргкомитета Игр Харуюки Такахаси.

"Мы стремимся к тому, чтобы провести Игры летом 2021 года. Нам крайне необходимо избежать отмены Олимпиады", - сказал он. По словам Такахаси, в противном случае это нанесет огромный урон экономике Японии и мира. Он также отметил, что если соревнования из-за пандемии так и не удастся провести в июле-августе 2021 года, то "необходимо будет проработать вопрос еще одной отсрочки".

Ранее глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори заявлял, что если к лету 2021 года не получится справиться с пандемией коронавируса, то Игры в Токио придется отменить.

На прошлой неделе оргкомитет Игр в Токио официально выступил за упрощение формата проведения соревнований в следующем году. Планируется, что они будут организованы на основе трех базовых принципов - предоставление безопасной обстановки, минимизация расходов, необходимая для понимания со стороны жителей Токио, а также упрощение формата проведения Игр с целью сделать их более безопасными. По мнению японского оргкомитета, перенесенная на будущий год Олимпиада должна стать символом общемирового единства и возрождения после пандемии.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Стороны пришли к пониманию, что в остававшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. При этом само название "Токио-2020" будет сохранено.