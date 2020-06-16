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Бокс

Бывший чемпион мира по боксу Гассиев может дебютировать в супертяжелом весе осенью в Сочи

Последний поединок россиянин провел в 2018 году, уступив украинцу Усику
Мурат Гассиев Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Мурат Гассиев
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 июня. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжелом весе осенью в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Да, бой Мурата [Гассиева] планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится", - сказал Кремлев.

Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе в 2019 году, однако ему помешали травмы. Позднее он не смог провести поединок из-за неудачного подготовительного лагеря.

Всего на счету 26-летнего спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой был признан несостоявшимся.

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