Бывший чемпион мира по боксу Гассиев может дебютировать в супертяжелом весе осенью в Сочи

ТАСС, 16 июня. Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской федерации (IBF) и Всемирного боксерского совета (WBC) Мурат Гассиев может дебютировать в супертяжелом весе осенью в Сочи. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Да, бой Мурата [Гассиева] планируется в одном из казино города Сочи. Однако летом он точно не состоится", - сказал Кремлев.

Гассиев должен был дебютировать в супертяжелом весе в 2019 году, однако ему помешали травмы. Позднее он не смог провести поединок из-за неудачного подготовительного лагеря.

Всего на счету 26-летнего спортсмена 26 побед (19 нокаутом) и одно поражение. Еще один бой был признан несостоявшимся.