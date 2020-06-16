Чемпионка мира по скалолазанию среди юниоров погибла в возрасте 16 лет в Альпах

ТАСС, 16 июня. Французская альпинистка Люси Дуади погибла в возрасте 16 лет в результате падения со скалы в Альпах. Об этом сообщает издание Paris Match.

Трагедия произошла во французской коммуне Кроль. Дуади поскользнулась и упала с высоты 150 м при совершении перехода между двумя секторами для скалолазания.

В 2019 году она завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира по скалолазанию в дисциплине на трудность. Позднее француженка стала шестой на взрослом чемпионате мира в боулдеринге. Дуади не смогла отобраться на Олимпийские игры в Токио.