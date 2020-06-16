Александр Поветкин занимает шестое место в рейтинге супертяжеловесов по версии The Ring

СМИ: бой между боксерами Поветкиным и Уайтом пройдет в августе

Рейтинг возглавляет британский боксер Тайсон Фьюри, нокаутировавший в феврале чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американца Деонтея Уайлдера. За победу в этом бою Фьюри также получил вакантный титул чемпиона по версии The Ring, благодаря чему он возглавляет рейтинг.

Ближайшим преследователем Фьюри является соотечественник Энтони Джошуа (в рейтинге идет под первым номером), который после победы в реванше над мексиканцем Энди Руисом вернул себе чемпионские пояса по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Также в первую пятерку входят предстоящий соперник Поветкина британец Диллиан Уайт, Уайлдер, кубинец Луис Ортис и Энди Руис.

Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Бой Поветкин - Уайт первоначально был запланирован на 2 мая, но из-за пандемии коронавируса сначала был перенесен на июль, а затем на август. Ожидается, что бой пройдет 8 или 15 августа. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии WBС.