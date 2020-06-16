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Футбол в России

ФК "Химки" подал документы для лицензирования в ФНЛ на сезон-2020/21

Денежный лимит клуба по документам составляет 350 млн рублей
Министр спорта Московской области Роман Терюшков Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта Московской области Роман Терюшков
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Химки" подал документы в Российский футбольный союз (РФС) на лицензирование для участия в сезоне-2020/21 Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.

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Ранее исполком РФС постановил, что сезон в первенстве ФНЛ не будет доигран. "Химки" в досрочно завершенном сезоне заняли второе место в турнирной таблице и получили прямую путевку в Тинькофф - Российскую премьер-лигу (РПЛ) на сезон-2020/21.

"Документы для лицензирования подали, рассмотрение в РФС завтра, - сказал Терюшков. - Уже завтра должны получить лицензию. Мы подали документы с денежным лимитом, а там, какая будет лицензия, РФС-1 или РФС-2, они будут решать. Денежный лимит до 350 млн рублей, там деньги муниципальные и деньги инвестора".

15 июня генеральный директор "Химок" Василий Иванов сказал ТАСС, что клуб хочет подать документы на лицензирование и в РПЛ. "Идем в ФНЛ. Он [Иванов], видимо, сказал, что лимита по деньгам будет хватать и для РПЛ, но мы идем выступать в ФНЛ. Он говорил о бюджете, он согласован, инвестор все подтверждает", - отметил министр спорта Московской области.

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Российский футбол
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