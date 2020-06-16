СМИ: cезон ATP возобновится турниром в Вашингтоне 10 августа

Сезон 2020 года был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновится турниром в Вашингтоне. В 2019 году россиянин Даниил Медведев уступил австралийцу Нику Кирьосу в финале турнира в Вашингтоне.

Планируется, что игрокам не придется проходить карантин после прилета в США, что поможет им более удобно скорректировать время прибытия в Вашингтон. Также в США позднее состоится турнир в Нью-Йорке (17 августа), после чего город должен принять Открытый чемпионат США (с 31 августа по 13 сентября). В текущем сезоне на данный состоялся только один турнир серии Большого шлема (Открытый чемпионат Австралии прошел в январе-феврале), Уимблдон отменен, Открытый чемпионат Франции запланирован с 20 сентября по 4 октября.

Также издание отметило, что игроки не рассматривают возможность выступления на азиатских турнирах в октябре и предпочтут играть на европейских турнирах.