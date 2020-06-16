Бывший боец UFC Магомедов проведет бой с Вартаняном на турнире ACA

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рашид Магомедов проведет поединок против Эдуарда Вартаняна на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 8 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Бой Магомедова и Вартаняна возглавит турнир ACA 108", - сказал собеседник агентства.

Город, где пройдет турнир, будет объявлен позднее.

На счету 29-летнего Вартаняна 20 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (ММА). В активе 36-летнего Магомедова 23 победы, пять поражений и одна ничья.