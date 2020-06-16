{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Бывший боец UFC Магомедов проведет бой с Вартаняном на турнире ACA

Город, где пройдет турнир, будет объявлен позднее

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Рашид Магомедов проведет поединок против Эдуарда Вартаняна на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 8 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ACA.

"Бой Магомедова и Вартаняна возглавит турнир ACA 108", - сказал собеседник агентства.

Город, где пройдет турнир, будет объявлен позднее.

На счету 29-летнего Вартаняна 20 побед и четыре поражения в смешанных единоборствах (ММА). В активе 36-летнего Магомедова 23 победы, пять поражений и одна ничья.

Теги
ММА
ATP
СМИ: cезон ATP возобновится турниром в Вашингтоне 10 августа
Теннисные турниры были приостановлены в марте из-за пандемии коронавируса
Читать полностью