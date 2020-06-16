{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

В новый международный пул тестирования вошли 12 саночников из России и один из Германии

В их числе двукратные чемпионы мира 2020 года Екатерина Катникова и Роман Репилов
Роман Репилов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Роман Репилов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В новом международном пуле допинг-тестирования саночников на сезон-2020/21, состоящем из 30 человек, 12 спортсменов являются представителями России. Об этом сообщили ТАСС в Международной федерации санного спорта (FIL).

В пул допинг-тестирования вошли двукратные чемпионы мира 2020 года Екатерина Катникова и Роман Репилов, победитель того же турнира в соревнованиях экипажей саней-двоек Александр Денисьев, обладатели золотых медалей мирового первенства 2019 года в эстафете Семен Павличенко и Татьяна Иванова, а также Виктория Демченко, Диана Логинова, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Степан Федоров и Матвей Пересторонин.

На эту тему
Логинов вошел в пул допинг-тестирования Международного союза биатлонистов на сезон-2020/21

Второе место по представительству в пуле занимает команда Латвии (пять спортсменов), третье и четвертое - Австрия и США (по три). Главный конкурент российских саночников, команда Германии, имеет в пуле только одного спортсмена - юниорку Джессику Дегенхардт, принимавшую участие в прошлом сезоне только в одном этапе Кубка мира.

Допинг-контроль саночников доверен Международному агентству тестирования (ITA), с которым FIL в 2018 году подписала договор о сотрудничестве.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
ММА
Бывший боец UFC Магомедов проведет бой с Вартаняном на турнире ACA
Город, где пройдет турнир, будет объявлен позднее
Читать полностью