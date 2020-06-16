В новый международный пул тестирования вошли 12 саночников из России и один из Германии

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. В новом международном пуле допинг-тестирования саночников на сезон-2020/21, состоящем из 30 человек, 12 спортсменов являются представителями России. Об этом сообщили ТАСС в Международной федерации санного спорта (FIL).

В пул допинг-тестирования вошли двукратные чемпионы мира 2020 года Екатерина Катникова и Роман Репилов, победитель того же турнира в соревнованиях экипажей саней-двоек Александр Денисьев, обладатели золотых медалей мирового первенства 2019 года в эстафете Семен Павличенко и Татьяна Иванова, а также Виктория Демченко, Диана Логинова, Максим Аравин, Александр Горбацевич, Павел Репилов, Степан Федоров и Матвей Пересторонин.