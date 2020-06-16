Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин отправил заявку на нейтральный статус

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Серебряный призер мирового первенства 2017 года в метании молота Валерий Пронкин отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Вадим Херсонцев.

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

"Валерий Пронкин отправил свою заявку в World Athletics", - сказал Херсонцев.

Как сообщал ранее ТАСС, 19 российских легкоатлетов уже подтвердили свою отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер того турнира Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер чемпионата мира - 2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали того турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев, Анастасия Еремянц (все - бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все - прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.