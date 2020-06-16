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Серебряный призер ЧМ-2017 в метании молота Пронкин отправил заявку на нейтральный статус

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год
Валерий Пронкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Валерий Пронкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Серебряный призер мирового первенства 2017 года в метании молота Валерий Пронкин отправил в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) заявку на получение нейтрального статуса. Об этом сообщил ТАСС личный тренер спортсмена Вадим Херсонцев.

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Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

"Валерий Пронкин отправил свою заявку в World Athletics", - сказал Херсонцев.

Как сообщал ранее ТАСС, 19 российских легкоатлетов уже подтвердили свою отправку заявок на нейтральный статус в международную федерацию. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер того турнира Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили чемпион мира 2013 года в прыжках в длину Александр Меньков, серебряный призер чемпионата мира - 2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали того турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев, Анастасия Еремянц (все - бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все - прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

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