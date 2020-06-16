В Крыму впервые начался отбор детей в академию футбола

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июня. /ТАСС/. Первый отбор юных спортсменов в академию футбола стартовал в Республике Крым, на 150 мест претендует 546 детей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Крымского футбольного союза (КФС), под эгидой которого создана академия.

Директор академии Михаил Андреянов 20 мая сообщал журналистам, что отбор юных футболистов 2004-2009 годов рождения в академию футбола планируется провести в июне, если позволит ситуация с пандемией. В академии будет профессионально обучаться 150 детей, занятия планируется начать в июле.

"Сегодня начался отбор юных футболистов 2004-2009 годов рождения в первую в республике академию футбола. Конкуренция достаточно высокая. На одно место претендует более трех человек. Это хороший показатель, который говорит о популярности футбола в Крыму", - сообщили в пресс-службе.

Прием заявок начался 26 мая и завершился 12 июня. Отбор в академию продлится до 22 июня. Согласно критериям отбора, претендент должен быть физически здоровым, успевать в школе, трудолюбивым, иметь природные данные для занятия футболом. С претендентами во время отбора будут проводиться тренировочные занятия и товарищеские игры с целью определения игрового мышления и ориентации на поле.

Академия находится в Евпатории, она рассчитана на 200 человек (150 детей и 50 тренеров, воспитателей, обслуживающий персонал). Из федерального бюджета ежегодно на ее содержание будет выделяться 204 млн рублей. Обучение будет бесплатным, за счет бюджета. В ней созданы все условия для профессионального занятия спортом: семь футбольных полноразмерных полей с натуральным и искусственным газонами, тренировочные поля, раздевалки, прачечная, учебные классы и т. д.

О крымском футболе

После воссоединения России и Крыма в марте 2014 года клубы полуострова были допущены до участия во втором дивизионе чемпионата России. В начале декабря 2014 года исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил крымским клубам принимать участие в турнирах, организованных Российским футбольным союзом (РФС), после чего РФС исключил команды из чемпионата, а результаты с их участием были аннулированы. После этого УЕФА принял решение об организации чемпионата Крыма с целью развития футбола на полуострове.

Крымский футбольный союз имеет специальный статус УЕФА и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. Организация проводит чемпионат премьер-лиги, в котором участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. В республике в спортивных секциях занимаются более семи тысяч человек, в любительском первенстве принимают участие 116 детских и юношеских команд.