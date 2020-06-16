"Норникель" может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Горно-металлургическая компания "Норильский никель", являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, ЦСКА является первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей "Норильский никель" платит в качестве владельца клуба. Также армейцы получили 1,565 млрд рублей от группы спонсоров, куда входит горно-металлургическая компания.

"В том числе из-за случившейся экологической аварии, "Норникель" может сократить финансирование ЦСКА. Плюс общая пандемия, из-за этого компания тоже понесла финансовый ущерб, - сказал Иванов. - Я не исключаю и даже предполагаю, что "Норникель" может пойти на сокращение бюджета [ЦСКА]".

Ранее от финансирования баскетбольного клуба отказался "Аэрофлот", по контракту с которым ЦСКА получал $4 млн в год.

"Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта", - добавил Иванов.