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Единая лига ВТБ

"Норникель" может сократить финансирование баскетбольного клуба ЦСКА

Ранее от финансирования баскетбольного клуба отказался "Аэрофлот"
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© Денис Кожевников/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Горно-металлургическая компания "Норильский никель", являющаяся владельцем московского баскетбольного клуба ЦСКА, может сократить финансирование из-за экологической катастрофы в Норильске и последствий пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.

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Единая лига ВТБ обязует российские клубы открывать бюджеты. Согласно опубликованным перед началом прошлого сезона данным, ЦСКА является первым клубом в лиге по величине бюджета, который составлял 2,862 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей "Норильский никель" платит в качестве владельца клуба. Также армейцы получили 1,565 млрд рублей от группы спонсоров, куда входит горно-металлургическая компания.

"В том числе из-за случившейся экологической аварии, "Норникель" может сократить финансирование ЦСКА. Плюс общая пандемия, из-за этого компания тоже понесла финансовый ущерб, - сказал Иванов. - Я не исключаю и даже предполагаю, что "Норникель" может пойти на сокращение бюджета [ЦСКА]".

Ранее от финансирования баскетбольного клуба отказался "Аэрофлот", по контракту с которым ЦСКА получал $4 млн в год.

"Но и у других клубов могут быть сокращения бюджетов, и не только в баскетболе. А что делать? Во всех профессиональных видах спорта", - добавил Иванов.

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