Решение о присутствии зрителей на матче между ФК "Шинник" и "Урал" будет принято 22 июня

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о возможности посещения зрителями матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" будет принято 22 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента спорта Ярославской области.
Изначально игра "Шинник" - "Урал" должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки", однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня.
"У нас до 22 июня действуют карантинные ограничения на очное присутствие зрителей на время спортивных мероприятий. Как спортивное мероприятие оно состоится, но думали, что оно пройдет при пустых трибунах. Эти ограничения действуют только до 22 июня, если они будут продлены, тогда матч состоится при пустых трибунах. Если нет, тогда все нормально, с присутствием зрителей", - сообщили в департаменте спорта Ярославской области.
На момент паузы в Кубке России была определена одна полуфинальная пара - московский "Спартак" и "Зенит" встретятся в Санкт-Петербурге. В другом полуфинале подмосковные "Химки" сыграют с победителем пары "Шинник" - "Урал". Полуфиналы запланированы на 18-19 июля. Финал Кубка России должен пройти 25 июля в Екатеринбурге на "Екатеринбург-Арене".