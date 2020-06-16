Решение о присутствии зрителей на матче между ФК "Шинник" и "Урал" будет принято 22 июня

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Решение о возможности посещения зрителями матча 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу между ярославским "Шинником" и екатеринбургским "Уралом" будет принято 22 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента спорта Ярославской области.

Изначально игра "Шинник" - "Урал" должна была пройти 4 марта в Ярославле, но не состоялась из-за плохого состояния поля. 7 марта Российский футбольный союз (РФС) объявил о том, что матч пройдет 18 марта на "Арене-Химки", однако позднее из-за пандемии коронавируса встреча вновь была перенесена. 15 мая исполком РФС объявил, что матч между командами из Ярославля и Екатеринбурга состоится 24 июня.