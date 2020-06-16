В августе в эксплуатацию введут арену, которая примет матчи ЧМ по хоккею с мячом

ИРКУТСК, 16 июня. /ТАСС/. Ледовый дворец "Байкал" в Иркутске, в котором пройдут матчи перенесенного на октябрь чемпионата мира по хоккею с мячом, введут в эксплуатацию в августе, сообщила во вторник пресс-служба регионального правительства.

Изначально введение объекта в эксплуатацию планировалось в марте, но срок был изменен из-за переноса чемпионата.

"Ввод в эксплуатацию крупнейшего спортивного объекта запланирован на август этого года. <…> Строительные работы в ледовом дворце "Байкал" практически завершены, в настоящее время идет устранение замечаний, выданных службой государственного строительного надзора Иркутской области и региональным управлением Ростехнадзора. Также проводится благоустройство прилегающей территории", - говорится в сообщении.

Чемпионат мира по хоккею с мячом должен был пройти с 29 марта по 5 апреля в Иркутске, но был перенесен на 5-11 октября из-за распространения коронавирусной инфекции.

Под проведение чемпионата в Иркутске осенью 2018 года начали строить ледовый дворец стоимостью 6,3 млрд рублей. Он сможет вместить около 6 тыс. зрителей. Спортивный комплекс включает в себя ледовую арену с конькобежными дорожками и дорожками для керлинга. В составе спортивного объекта также будут спортивный, хореографический, тренажерные залы, конференц-зал, раздевалки, тренерские и судейские комнаты, гостиница, административные и вспомогательные помещения.