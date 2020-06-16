ФК "Локомотив" распределит билеты на матч с "Оренбургом" среди владельцев абонементов

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Право посетить первый матч "Локомотива" после возобновления Тинькофф - Российской премьер-лиги будет предоставлено только владельцам абонементов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В матче 23-го тура 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург", встреча начнется в 17:30 мск.

Всего матч смогут посетить, согласно предписанию Роспотребнадзора, 10% зрителей от общей вместимости арены (2 732 зрителя). Болельщики смогут посетить матч при условии соблюдения мер безопасности: в масках и перчатках, соблюдая дистанцию 1,5-2 м, а также без симптомов болезни. Для этого перед матчем всем зрителям будет измерена температура.

На Южной трибуне билеты будут распределены жеребьевкой, всего на трибуне смогут расположиться 1 375 человек. Жеребьевка будет проведена с использованием генератора случайных чисел 17 июня в 15:00. Владельцам абонементов на Южную трибуну, номера которых не выпадут при жребии, будут предложены варианты компенсаций от клуба.

На Восточную и Западную трибуны смогут попасть 1 357 владельцев абонементов, включая маломобильных граждан. Зрителям Западной трибуны и верхних секторов Восточной трибуны будут предложены места на нижних секторах Восточной трибуны в соответствии с регламентом по соблюдению безопасности на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги возобновится 19 июня. "Локомотив" занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Лидером является петербургский "Зенит", в активе которого 50 очков.