Дружинин: наследие ЧМ-2018 позволяет успешно провести в России Кубок мира по регби

Сборная России дважды принимала участие в Кубке мира (2011, 2019), турнир проводится раз в четыре года с 1987 года. Кубок мира по регби в 2019 году прошел в Японии.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россия обладает необходимыми возможностями для проведения Кубка мира по регби на высоком уровне, в том числе благодаря наследию чемпионата мира по футболу 2018 года. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС во вторник высказал председатель правления Федерации регби России (ФРР) Станислав Дружинин.

"Мы очень тесно работаем с Международной федерацией регби (World Rugby). Еще не объявлен конкурс на проведение Кубка мира - 2027, но мы будем готовить заявочную книгу на проведение этого турнира. Для этого есть все возможности, в том числе инфраструктурные, наследие чемпионата мира по футболу 2018 года, что позволяет нам провести Кубок мира на высоком уровне", - сказал Дружинин.

"Кубок мира по регби является третьим спортивным мероприятием в мире по количеству зрителей: чемпионат мира по футболу, летняя Олимпиада и потом Кубок мира по регби. Будем делать все возможное, чтобы наша страна выиграла право проведения этого турнира. Есть соответствующее одобрение правительства РФ, поручение, будем готовить этот материал вместе с Министерством спорта РФ, создадим рабочую группу. Пока процесс приторможен, но мы экстренно к нему вернемся", - добавил Дружинин.

Председатель правления ФРР подчеркнул, что построенные к чемпионату мира 2018 года футбольные стадионы уже использовались регбистами для проведения игр чемпионата Европы прошлого сезона.

"Года полтора назад мы в первый раз провели чемпионат Европы среди юниоров на стадионе "Калининград", убедили местные власти, что не портим эти поля, после регби там спокойно можно играть в футбол, газон восстанавливается. Все руководители стадионов спрашивали у стадиона "Калининград", не испортили ли регбисты поле, и по сарафанному радио потом нам даже стали звонить и предлагать проводить серьезные матчи на этих стадионах, - рассказал Дружинин. - Матчи чемпионата Европы в прошлом сезоне уже прошли на стадионах "Фишт" и "Калининград", все было очень хорошо, мы в диалоге со стадионом в Нижнем Новгороде, со стадионом в Мордовии. Мы спокойно можем играть на футбольных полях, только разметка немного меняется".