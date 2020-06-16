Команду чемпионата России по регби отстранят от матча в случае выявления COVID-19 у игрока

Чемпионат России по регби начнется 18 июня матчем между пензенским "Локомотивом" и "ВВА-Подмосковье". Игроки и тренеры клубов будут проходить обязательное тестирование на наличие коронавируса за 24 часа до матча.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Команда будет отстранена от участия в матче Лиги ставок - чемпионата России по регби в случае выявления коронавируса у кого-либо из игроков перед началом встречи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник рассказал генеральный директор Центра проведения соревнований Федерации регби России Эдуард Мелкумян.

Регбисты и тренеры будут тестироваться на коронавирус за 24 часа до игр чемпионата России

"Прорабатывали вопрос с тем, что делать, если у игрока перед матчем будет выявлен коронавирус. В таком случае, мы отстраним от игры всю команду, - сказал Мелкумян. - Но мы максимально обезопасили игроков, чтобы избежать подобного. В случае с выявлением коронавируса оперативно примем меры, каждый случай будет рассматриваться в частном порядке".

Спортивный директор Федерации регби России Сергей Марков добавил, что на данный момент зараженных спортсменов в командах нет, клубы предпринимают все необходимые меры безопасности.

"Команды регулярно проходят тестирование, сейчас зараженных нет. Даже после отмены режима самоизоляции наши игроки не пустились по все тяжкие и не побежали в магазины, супермаркеты, театры. Регбисты соблюдают самоизоляцию, - отметил Марков. - Передвигаться во время турнира они будут на отдельных автобусах, питаться в отдельное время, жить на отдельных этажах гостиницы".