Старт женского чемпионата России по регби-7 запланирован на середину августа

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Федерация регби России (ФРР) рассчитывает, что женский чемпионат России по регби-7 стартует 13-14 августа. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил спортивный директор ФРР Сергей Марков.

Старт регбийного сезона в России был отложен в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Лига ставок - чемпионат России по регби (регби-15) начнется 18 июня матчем между пензенским "Локомотивом" и "ВВА-Подмосковье" (Монино), игроки и тренеры клубов будут проходить обязательное тестирование на коронавирус за 24 часа до матча.

"В Красноярском крае введены дополнительные ограничения, продлен режим самоизоляции, все связанные с этим ограничения. Планируем, что соревнования [женского чемпионата России по регби-7] стартуют через месяц после снятия этих ограничений, в районе 13-14 августа. Календарь будет объявлен в течение этого месяца", - сказал Марков.