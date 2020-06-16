Агент Вагнера Лава опроверг информацию о договоренности футболиста с ЦСКА

ТАСС, 16 июня. Бразильский футболист Вагнер Лав пока не достиг договоренности о возвращении в российский ЦСКА и может выбрать другой вариант продолжения карьеры. Об этом сообщил агент игрока Эвандро Феррейра, комментарий которого приводит телеканал Globo Esporte .

Ранее 36-летний нападающий расторг контракт с бразильским "Коринтиансом". По информации Globo Esporte, причиной послужило предложение от московского ЦСКА.

"Все думают, что он вернется в Россию, но он может выбрать и другой вариант", - сообщил Феррейра.

По информации Globo Esporte, игрок может вернуться в чемпионат Турции, где ранее выступал за "Бешикташ" и "Аланьяспор".

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2011 год (с перерывами на аренду) и в 2013 году. В составе столичной команды он трижды становился чемпионом России, шесть раз - обладателем Кубка России. В сезоне-2004/05 он стал победителем Кубка УЕФА (ныне - Лига Европы). Становился лучшим бомбардиром российского первенства (2008) и Кубка УЕФА (2008/09).