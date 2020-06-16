Васильев ожидает перестановок в тренерском штабе сборной России после конференции СБР

Внеочередная выборная конференция СБР пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Она была созвана большинством членов правления СБР на фоне возникших разногласий с президентом организации Владимиром Драчевым по вопросу формирования нового тренерского штаба сборной России. В связи с конфликтной ситуацией тренерский состав был пересмотрен, в итоге на должности старших тренеров были назначены Юрий Каминский и Михаил Шашилов. Пост главного тренера, на который претендовал Валерий Польховский, остался вакантным.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев ожидает перестановок в тренерском штабе сборной России после конференции Союза биатлонистов России (СБР), на которой может быть избран новый глава организации. Такое мнение он высказал ТАСС.

"До 11 июля никакой конкретики не будет, - сказал Васильев о возможном формате тренировочных сборов национальных команд. - Более того, я практически уверен, что после конференции в тренерском штабе произойдут перестановки. Причем поменяться может и список утвержденных спортсменов. Так что сейчас что-либо предсказывать невозможно, для начала нужно дождаться конференции".

Решения об участии в выборах главы СБР Васильев еще не принял. "Вопрос выдвижения - не главный. Главное - быть ответственным человеком и четко понимать, за какое дело ты берешься, и отдаваться ему на сто процентов. У нас уже был пример, когда человек просто сел на трон и надел корону на голову, в итоге имеем то, что имеем", - заметил он.

Четырехкратный чемпион мира, депутат Госдумы Драчев был избран главой СБР в мае 2018 года на четырехлетний срок.