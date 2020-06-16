Футбольный клуб "Тверь" прошел лицензирование для участия в сезоне-2020/21 ПФЛ

ТАСС, 16 июня. Футбольный клуб "Тверь" получил лицензию Российского футбольного союза (РФС), команда будет выступать в зоне "Запад" Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в сезоне-2020/21. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства Тверской области.

"Тверь" сегодня получила лицензию РФС. Команда приступит к тренировкам со следующей недели. Тверские спортсмены будут выступать в зоне "Запад" Профессиональной футбольной лиги", - говорится в сообщении.

Футбольный клуб официально зарегистрирован 9 апреля. Учредителем стало региональное министерство имущественных и земельных отношений, президентом клуба - сын Гурама Аджоева Мамука Аджоев.

Ранее в регионе существовал клуб "Волга", основанный в 1957 году, но в 2018 году он был лишен лицензии РФС. Согласно требованиям, новый футбольный клуб с аналогичным названием не сможет получить лицензию в течение четырех лет. Решение о возрождении профессионального футбола в регионе было принято в декабре 2019 года после встречи губернатора Тверской области Игоря Рудени с президентом тульского "Арсенала" Гурамом Аджоевым. Тогда же обсуждался вопрос создания в Твери футбольной академии для обучения детей при поддержке "Арсенала".