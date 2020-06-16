{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
НБА

Двукратный чемпион НБА Дюрант стал совладельцем футбольного клуба "Филадельфия"

Баскетболист выкупил 5% акций клуба
Кевин Дюрант AP Photo/Wilfredo Lee
Описание
Кевин Дюрант
© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 16 июня. Баскетболист "Бруклина" Кевин Дюрант купил 5% акций клуба североамериканской Главной футбольной лиги (MLS) "Филадельфия". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Дюрант также имеет право выкупа еще 5% акций в ближайшем будущем.

На эту тему
СМИ: НБА не будет наказывать игроков за отказ выступать в возобновленном чемпионате

"Я рад возможности стать партнером футбольного клуба "Филадельфия". Я и моя команда сразу нашли общую связь с тренерским штабом и владельцами клуба, с историей команды", - заявил Дюрант.

"Филадельфия" основана в 2008 году. В прошлом сезоне клуб добился наилучшего результата в истории, заняв пятое место по итогам регулярного чемпионата и дойдя до полуфинала Восточной конференции. Сезон MLS 2020 года был приостановлен в марте после двух проведенных туров из-за пандемии коронавируса.

Дюрант дважды выигрывал плей-офф НБА, четыре раза становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые. Вместе со сборной США он дважды выиграл Олимпийские игры и один раз - чемпионат мира.

Евро-2020
Левитин включен в состав координационного совета по подготовке к Евро-2020 в Петербурге
Он займет должность заместителя председателя координационного совета
Читать полностью