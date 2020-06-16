Мусаев стал главным тренером футбольного клуба "Краснодар"

ТАСС, 16 июня. Мурад Мусаев занял пост главного тренера футбольного клуба "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Из-за отсутствия лицензии категории Pro Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мусаев не мог быть главным тренером команды и занимал должность старшего тренера клуба.

"Мурад Мусаев успешно сдал вступительный экзамен для обучения на лицензию Pro и был зачислен в академию тренерского мастерства. Сразу после этого он вступил в должность главного тренера "Краснодара", - говорится в сообщении.

Мусаев начал исполнять обязанности главного тренера команды в апреле 2018 года после отставки Игоря Шалимова, из-за отсутствия соответствующей лицензии главными тренерами команды числились Олег Фоменко (сезон-2018/19) и Сергей Матвеев (сезон-2019/20).

"Краснодар" в текущем сезоне занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 41 очко в 22 матчах. В первом туре после возобновления чемпионата клуб примет 21 июня московское "Динамо", матч начнется в 20:00 мск.